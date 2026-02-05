Menu Rechercher
La sortie étonnante de Zubimendi sur le Real Madrid

Par Max Franco Sanchez
zubimendi @Maxppp

Avant son transfert à Arsenal, Martin Zubimendi était un des joueurs préférés de Xabi Alonso pour renforcer le Real Madrid. L’ancien coach merengue estimait que ses qualités auraient fait énormément de bien à l’équipe, et avec le recul, beaucoup de fans madrilènes sont aujourd’hui du même avis.

Mais qu’en pense le principal concerné ? « Le Real Madrid a suffisamment de bons joueurs pour faire les choses bien, donc ils n’ont pas besoin de moi », a expliqué l’international espagnol à la Cadena SER. Comme ça, c’est clair.

Liga
Premier League
Arsenal
Real Madrid
Martín Zubimendi

