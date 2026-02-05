Real Madrid : nouveau problème en vue pour Alvaro Arbeloa !

On savait que Madrid prenait souvent des airs de Dallas du côté de Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid, quand les choses ne tournent pas rond. Et depuis le début de la saison, l’actualité de la Casa Blanca est digne de la célèbre série TV des années 80-90. Tout le microcosme madrilène croyait au nouveau départ après l’intronisation de Xabi Alonso, mais le club présidé par Florentino Pérez enchaîne les scénarii à rebondissements. Et rien n’a changé depuis le choix du patron de virer Alonso pour le remplacer par Alvaro Arbeloa.

L’ancien défenseur a été nommé pour remettre un peu d’ordre et de discipline dans la maison blanche. En théorie. Hier, la radio Cadena SER a dévoilé que les joueurs madrilènes appréciaient la nouvelle ambiance aux entraînements, mais qu’ils commençaient à avoir de sérieux doutes sur leur nouveau coach. « Certains joueurs avec lesquels nous avons discuté attendaient davantage du changement d’entraîneur. Ils affirment qu’il s’agit de travailler sans broncher, mais ils vivent comme s’ils étaient entraînés comme l’équipe du Castilla. (…) Il n’y a aucun changement tactique », indiquait le journaliste Anton Meana.

Fran Garcia victime d’une décision de Pérez

Eh bien vous savez quoi ? La radio Cadena COPE révèle qu’il y a un autre problème ! Cette fois, c’est le repositionnement de certains joueurs qui fait tiquer la direction merengue. Arbeloa n’a rien inventé de nouveau par rapport à ses prédécesseurs, mais visiblement, Pérez et ses sbires en ont marre. C’est tout du moins ce qu’a indiqué le journaliste Migue Angel Diaz cette nuit au micro de la radio espagnole.

« Au sein du club, c’est mal vu que les joueurs changent autant de postes. Par exemple, l’autre jour, avec deux latéraux gauche sur le banc, c’est Camavinga qui a joué à ce poste. C’était quelque chose d’habituel sous Ancelotti et qu’Arbeloa a repris et c’est pour ça que Fran Garcia a voulu partir. Mais le club, et particulièrement Florentino Pérez, a stoppé cette opération qui était pratiquement finalisée. Le joueur avait dit au revoir à ses coéquipiers. Mais maintenant, on verra, si Alvaro Carreras est suspendu par exemple, si ce sera Camavinga ou Fran Garcia qui jouera. » Impossible à dire pour le moment, mais Fran Garcia n’a clairement pas apprécié.