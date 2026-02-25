Real Madrid : gros dispositif policier pour encadrer les supporters lisboètes

Mercredi soir, des milliers de supporters du SL Benfica se sont massés dans des zones de Madrid à l’approche du barrage retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, sous une forte présence policière et des mesures de sécurité renforcées pour éviter tout débordement. Ce match retour au Santiago-Bernabéu suit une première manche marquée par une victoire (1-0) des Madrilènes à Lisbonne, mais aussi par une polémique liée à des accusations d’insultes racistes proférées par le joueur de Benfica, Gianluca Prestianni, envers Vinicius Jr, déclenchant une enquête de l’UEFA et une suspension provisoire du jeune Argentin pour ce second match.

La suite après cette publicité

L’ambiance autour du choc, classé « à haut risque », est particulièrement tendue entre supporters et autorités. Cette confrontation est d’autant plus délicate que le Benfica a vu son appel contre la suspension de Prestianni rejeté par l’UEFA, et que l’entraîneur du club portugais, José Mourinho, est également suspendu après un carton rouge reçu à l’aller. Les discussions en conférence de presse ont été focalisées sur ces incidents extrêmes au-delà du simple aspect sportif, avec des messages forts contre le racisme affichés par les supporters du Real Madrid au Bernabéu ce soir-là.