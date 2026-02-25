Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Real Madrid : gros dispositif policier pour encadrer les supporters lisboètes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le Santiago Bernabéu du Real Madrid CF @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Real Madrid Benfica Voir sur CANAL+ FOOT

Mercredi soir, des milliers de supporters du SL Benfica se sont massés dans des zones de Madrid à l’approche du barrage retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, sous une forte présence policière et des mesures de sécurité renforcées pour éviter tout débordement. Ce match retour au Santiago-Bernabéu suit une première manche marquée par une victoire (1-0) des Madrilènes à Lisbonne, mais aussi par une polémique liée à des accusations d’insultes racistes proférées par le joueur de Benfica, Gianluca Prestianni, envers Vinicius Jr, déclenchant une enquête de l’UEFA et une suspension provisoire du jeune Argentin pour ce second match.

La suite après cette publicité

L’ambiance autour du choc, classé « à haut risque », est particulièrement tendue entre supporters et autorités. Cette confrontation est d’autant plus délicate que le Benfica a vu son appel contre la suspension de Prestianni rejeté par l’UEFA, et que l’entraîneur du club portugais, José Mourinho, est également suspendu après un carton rouge reçu à l’aller. Les discussions en conférence de presse ont été focalisées sur ces incidents extrêmes au-delà du simple aspect sportif, avec des messages forts contre le racisme affichés par les supporters du Real Madrid au Bernabéu ce soir-là.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Benfica
Real Madrid

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Benfica Logo SL Benfica
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier