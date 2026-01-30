Coup de tonnerre pour Botafogo et John Textor !

Les effets négatifs de la présence de John Textor ne se limitent pas à Lyon. Cette semaine, l’Américain a de nouveau fait l’actualité en tentant de reprendre la main sur l’OL avec un passage en force, le tout en révoquant deux administrateurs indépendants de la Holding. Cette manœuvre visait à écarter Michele Kang et le directeur général de l’OL, Michael Gerlinger, mais elle a échoué. Le conseil d’administration de la Holding et Ares ont estimé que ces révocations n’étaient pas valables.

Il reste que le conflit entre Textor et Kang persiste et s’exporte jusqu’au Brésil, puisque le premier tient désormais la seconde pour responsable des problèmes de Botafogo. Comme révélé par Globo Esporte, l’homme d’affaires accuse Kang et Ares d’être à l’origine de l’interdiction de recrutement imposée au club carioca. Ces derniers jours, Textor avait promis un renfort financier pour régler la dette liée au transfert de Thiago Almada (d’Atlanta à Botafogo) et enfin autoriser le club à recruter de nouveau. Sauf que les dernières nouvelles ne sont pas positives.

Botafogo désormais interdit de vendre

En plus de son interdiction de recrutement, Botafogo a appris ces dernières heures son interdiction de vendre de joueurs. «Considérant des informations de presse sur la négociation précipitée de joueurs, j’ordonne, à titre conservatoire, la suspension de tous les actes liés à la vente et à la négociation d’actifs et de tout autre acte ayant des implications économiques», stipule ainsi la décision d’un juge du tribunal de Rio de Janeiro, consultée par l’AFP.

Le juge ordonne à John Textor d’informer dans un délai de 48 heures s’il a réalisé, s’il prévoit de réaliser, ou s’il est en train de réaliser des négociations d’actifs ou distribution de dividendes. Ces dernières semaines, Botafogo s’était empressé de vendre des joueurs. Jefferson Savarino avait signé à Fluminense la semaine dernière, tandis que les Brésiliens Marlon Freitas et David Ricardo ont été cédés à Palmeiras et au Dynamo Moscou. Botafogo traverse des heures peu glorieuses, et c’est un euphémisme…