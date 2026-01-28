John Textor a tenté de reprendre le pouvoir à l’OL !

« Les actionnaires de l’OL vont se réunir pour leur Assemblée Générale ce mercredi au Stade. En tant qu’actionnaire via Eagle, notre cowboy de pacotille pourrait être présent. Alors même que le travail de la Direction actuelle pour remonter la pente est en cours, l’idée de voir celui qui a failli couler notre Club venir se pavaner nous est insupportable, et nous espérons que tous les amoureux du Club partagent notre avis. Comme disait Michel Audiard "les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait" ». Mardi, les Bad Gones publiaient un communiqué incendiaire contre John Textor.

Il faut dire que ce mercredi se tiendra l’assemblée générale d’Eagle Football Group, et que le businessman américain a bel et bien tenté de reprendre le pouvoir comme l’indique RMC Sport. Il avait ainsi l’intention de prendre le contrôle du club une deuxième fois en écartant le board composé de Michèle Kang et Michael Gerlinger, après avoir mis de côté Stephen Welch et Hemen Tseayo, deux administrateurs indépendants favorables au duo Kang-Gerlinger.

Putsch raté pour Textor

Il demandait ainsi à l’assemblée le vote d’une motion lui redonnant les clés du club. Ce qui aurait pu arriver, si Ares n’était pas intervenu. Le fonds, à qui Textor doit encore énormément d’argent, est ainsi venu au soutien de Kang, et la direction en place a ainsi pu démonter le stratagème de Textor, prouvant aussi que Stephen Welch et Hemen Tseayo avaient été écartés après leur vote et que cette révocation sur laquelle comptait Textor pour revenir n’était pas légitime.

Pire encore, pour Textor plus que pour l’OL évidemment, Ares évoque « la révocation de John Charles Textor en tant que directeur de la company, avec effets immédiats » dans un courrier envoyé dans la nuit. Un coup d’état raté pour l’homme d’affaires américain, qui est en plus embourbé dans toute une série de problèmes avec Botafogo au Brésil, alors que l’OL semble se porter très bien sans lui…