Le centre d’entraînement de Botafogo vandalisé en protestation contre Textor

Par Tom Courel
John Textor à la cérémonie du Ballon d'Or en septembre 2025 @Maxppp

Rien ne va plus pour l’homme d’affaires. Les murs du centre d’entraînement de Botafogo dans le quartier de Camorim, à l’ouest de Rio de Janeiro, ont été aspergés de graffitis dans la nuit de jeudi à vendredi d’après GE. Les inscriptions critiquent directement John Textor, le propriétaire, dans une période marquée par les difficultés financières auxquelles le club a été confronté au début de l’année 2026. « Où est l’argent ? », est notamment écrit sur le mur.

Une protestation qui va certainement se poursuivre au vu de l’insatisfaction d’une partie des fans cariocas. Pour l’heure, il n’y a aucune information sur l’identification des responsables des graffitis. Les mesures prises n’ont pas été communiquées par la source, mais des sanctions pourraient voir le jour, après ce qui s’est passé dans l’ombre. Pour rappel, le club est interdit de recrutement du 1er janvier 2026 au 31 janvier 2027. Aucun nouveaux éléments sera donc présent dans l’effectif brésilien.

Botafogo

