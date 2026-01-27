OL : le communiqué des Bad Gones qui incendie John Textor

John Textor et l’Olympique Lyonnais, ce n’est pas totalement terminé. Certes éloigné du club rhodanien depuis cet été et la prise en main des Gones par Michelle Kang, l’homme d’affaires américain reste toutefois toujours actionnaire de la société Eagle qui détient l’Olympique Lyonnais. Ce mercredi, les actionnaires de l’actuel quatrième de Ligue 1 se réuniront pour leur Assemblée Générale et John Textor pourrait être de la partie, une possibilité que redoutent les Bad Gones, l’un des principaux groupes de supporters de l’Olympique Lyonnais.

La suite après cette publicité

«Les actionnaires de l’OL vont se réunir pour leur Assemblée Générale ce mercredi au Stade. En tant qu’actionnaire via Eagle, notre cowboy de pacotille pourrait être présent. Alors même que le travail de la Direction actuelle pour remonter la pente est en cours, l’idée de voir celui qui a failli couler notre Club venir se pavaner nous est insupportable, et nous espérons que tous les amoureux du Club partagent notre avis. Comme disait Michel Audiard "les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnait". Vu son pedigree, il est donc bien possible qu’il ose venir, alors qu’il est acculé à Botafogo et en attente d’un procès en Angleterre contre un fonds d’investissement US à qui, devinez quoi…il devrait beaucoup d’argent. John Textor et Eagle doivent rester le plus loin possible de notre Club. Encore une fois, son modèle de multipropriété est totalement opposé aux valeurs que nous défendons, encore plus quand il est porté par un tel escroc. Si jamais il venait donc a être présent, c’est le devoir et l’honneur de chaque actionnaire de lui signifier que sa place n’est pas, et n’a jamais éte ici. Textor Dehors» peut-on lire dans un communiqué.