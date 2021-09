OL : la première titularisation compliquée de Jérôme Boateng

La suite après cette publicité

Jérôme Boateng (33 ans) a enfin été lancé dans le grand bain. Arrivé à l’Olympique Lyonnais en toute fin de mercato, l’expérimenté défenseur allemand a été titularisé pour la première fois par Peter Bosz à l’occasion du match d’Europa League contre les Glasgow Rangers.

Sur le terrain, les coéquipiers du champion du monde 2015 n’ont pas eu à forcer pour se défaire du champion d’Écosse entraîné par Steven Gerrard (2-0). Cependant, Boateng n’a pas vécu une soirée de rêve. Avant le coup d’envoi du match, son coach avait prévenu que le nouveau partenaire de Jason Denayer n’avait pas les jambes pour jouer la rencontre dans son intégralité. Et cela s’est vu.

Encore hors de forme

Ce matin, L’Équipe a même ajouté que Bosz aurait peut-être dû ajouter que l’Allemand n’avait pas non plus la condition physique pour jouer 65 minutes non plus. Crédité de la note de 5 dans Le Progrès, qui a été plutôt clément avec lui, Boateng a eu la note de 4 dans L’Équipe, alors que Denayer a récolté un 6. La faute en partie à de trop nombreuses pertes de balle (10) et un faible pourcentage de passes réussies (53%).

Hors de forme, lourd sur le terrain, pas dans le coup techniquement et souvent pris dans son dos, Boateng est encore très loin d’être à son niveau. Mais pas de quoi l’accabler. Il convient en effet de rappeler qu’il s’est entraîné tout seul depuis son dernier match officiel avec le Bayern (le 22 mai dernier) jusqu’à sa signature à l’OL. Ce n’est donc pas illogique de le voir ramer autant lors de ses 94 minutes jouées sous le maillot rhodanien (30 face à Strasbourg, 64 contre les Rangers). Reste toutefois à savoir si Peter Bosz l’alignera d’entrée de jeu face au PSG dimanche soir, alors que tout le Parc attend les retrouvailles entre l’Allemand et Lionel Messi.