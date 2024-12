OM : Pablo Longoria va discuter avec Adrien Rabiot

Arrivé durant le mois de septembre, Adrien Rabiot (29 ans) commence à trouver son rythme de croisière à l’OM. Le milieu de terrain fait partie des valeurs sûres de Roberto De Zerbi, en témoignent ses 8 titularisations consécutives (10 matchs joués au total, 1 but et 1 passe décisive) sans jamais être remplacé en cours de match. L’international français semble se plaire dans un club où son contrat va jusqu’en 2026 mais il pourrait bien s’en aller dès l’été prochain.

«C’est une personne avec le plus de valeurs humaines que j’ai connue. On aura une conversation en juin quand on aura fini la saison, si tout le monde est content», assure Pablo Longoria lors d’un point presse accordé ce mercredi pour dresser le bilan de cette mi-saison. Le président marseillais aimerait bien le voir rester longtemps au club. «J’aimerais bien qu’il continue parce qu’il apporte sur l’aspect humain au quotidien. On verra s’il est dans le même esprit qu’en septembre.»