Le Real Madrid veut sauver le soldat Marco Asensio

La suite après cette publicité

18 juin 2020. Un jour qui restera marqué à vie dans la mémoire de Marco Asensio. Blessé le 24 juillet 2019 face à Arsenal lors de l'International Champions Cup, l'Espagnol avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou gauche. Opéré le 7 août à Madrid, le natif de Palma de Majorque savait qu'il était parti pour de longs mois d'absence. Pratiquement onze mois plus tard, le 18 juin 2020, il a donc fait son retour à la compétition face à Valence en Liga. Entré en jeu 18 minutes, le footballeur né en 1996 avait savouré ce moment et l'avait même fêté avec un but.

Un retour de blessure en douceur

De quoi rendre heureux son entraîneur Zinedine Zidane, qui avait confié : «je lui ai dit de profiter après tant de temps. Il a marqué dès qu'il est entré. Je lui ai dit aussi qu'il était prêt à jouer et il l'a démontré en 15 ou 20 minutes. Cela signifie beaucoup pour lui et pour nous. Nous sommes contents de le voir à nouveau sur les terrains». Et on l'a revu par la suite sur les terrains puisqu'il a enchaîné les rencontres, la plupart du temps en tant que remplaçant. Au final, il a disputé 10 rencontres (9 en Liga, 1 en Champions League) en fin de saison dernières (3 titularisations). Le temps pour lui d'inscrire au total 3 buts et de délivrer une assist.

Un bilan plus que correct pour un élément en reprise qui n'avait pas hésité à faire l'éloge de son entraîneur dans les colonnes de Marca il y a quelques semaines. «Zidane est très sincère, il donne beaucoup de tranquillité et c'est un grand entraîneur qui a rapporté de nombreux trophées à Madrid; chaque année il se surpasse. Quand j'étais enfant, j'avais l'affiche de sa volée dans ma chambre». Cette saison 2020-21, Marco Asensio comptait poursuivre sur cette lancée et tenter de se faire une place dans le onze de Zidane, d'autant plus que Gareth Bale s'en est allé durant le mercato. Mais il a dû patienter avant de jouer puisqu'il a eu quelques pépins physiques en sélection espagnole au mois de septembre (gonflement du genou, 26 jours d'absence).

Asensio victime de la concurrence

Il a pu ensuite disputé ses premiers matches de la saison, malgré une petite inflammation au genou début octobre. Ainsi, il a enchaîné les titularisations jusqu'à la trêve internationale de novembre (7 titularisations en 9 matches toutes compétitions confondues). Depuis, le joueur âgé de 24 ans a surtout pris place sur le banc. Utilisé à 8 reprises après la trêve, il n'a été titulaire que deux fois. Surtout, il a systématiquement été remplaçant lors des cinq dernières rencontres qu'il a joué. Il fait les frais de la concurrence avec Vinicius Jr, Rodrygo ou encore Lucas Vazquez. Bien qu'il ait été proche de marquer sur coup franc dimanche face à Eibar, Marco Asensio n'a pas inscrit le moindre but en 17 rencontres toutes compétitions confondues lors de cet exercice 2020-21. Il n'a pas non plus délivré de passe décisive.

Une situation qui interpelle forcément dans la capitale espagnole où le joueur sous contrat jusqu'en 2023 est jugé intransférable et où on veut écrire l'avenir avec lui. Mais Asensio peut compter sur le soutien de Zinedine Zidane. Interrogé à son sujet ce mardi en conférence de presse, le technicien français a confié : «j'ai toujours confiance en lui et c'est le plus important. Il a du talent, il représente le présent et l'avenir du club. Maintenant, l'équipe joue bien et c'est vrai que les derniers matches, il n'a pas beaucoup joué mais ce qu'il doit faire comme tout le monde, c'est apporter ce qu'il sait faire à l'équipe et continuer à travailler». Des mots qui doivent faire plaisir à un Marco Asensio bien décidé à ne rien lâcher !