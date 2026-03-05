L’énorme colère des supporters marseillais après l’élimination, les conditions d’Allegri pour rejoindre le Real Madrid

L’OM a encore frappé

L’OM s’est fait éliminer en Coupe de France à domicile face à Toulouse. « Pitoyables » placarde La Provence en Une pour commenter la prestation des hommes d’Habib Beye. Les Olympiens qui se sont inclinés après la séance de tirs au but après un match nul 2-2 au terme du temps réglementaire. Pourtant devant au score à deux reprises grâce à Mason Greenwood sur penalty dès le début du match et Igor Paixao, les joueurs de l’OM se sont à chaque fois fait rejoindre et ont été poussés aux tirs au but par une vaillante équipe de Toulouse. Un exercice qui ne réussit définitivement pas à des Marseillais incorrigibles qui s’inclinent pour la 4e fois consécutive aux tirs au but en Coupe de France. Les échecs du capitaine Leonardo Balerdi, comme face à Annecy en 2023, et Ethan Nwaneri ont plongé l’OM dans le cauchemar. Habib Beye, qui avait décidé d’aligner Abdelli en numéro 10 a ensuite remplacé l’Algérien par Ethan Nwaneri, pas plus en réussite et auteur du dernier penalty manqué marseillais. Suite à cette défaite, Habib Beye est devenu le tout premier coach à être éliminé avec deux clubs de Ligue 1 différents lors de la même édition de la Coupe de France depuis l’après-guerre. Une statistique dont se serait passé l’ancien défenseur. Et forcément cette défaite n’a pas été du tout du goût des supporters qui l’ont fait savoir par une bronca à l’encontre des joueurs avant de balancer des fumigènes sur la pelouse après la rencontre.

Allegri a un plan complètement fou avec le Real Madrid

En Italie, il y a un nouveau contrat en vue entre la Juventus et Luciano Spalletti. Des discussions ont commencé ces derniers jours pour définir un éventuel renouvellement et une entente de principe a désormais été trouvée pour ouvrir les négociations. Ce n’est pas le seul coach de Série A qui fait parler de lui puisque comme évoqué hier, Massimiliano Allegri est dans le viseur du Real Madrid pour succéder à Alvaro Arbeloa en fin de saison. Et selon Tuttosport, l’actuel coach de l’AC Milan aurait fixé ses limites pour entraîner le club madrilène. Il souhaiterait ainsi la présence de Luka Modric dans son staff, mais voudrait également recruter Adrien Rabiot au milieu de terrain, affaire à suivre.

La jeunesse au pouvoir

Direction l’Espagne et plus précisément en Catalogne avec la génération 2007 où figurent Lamine Yamal, Pau Cubarsi et Marc Bernal. Ces trois joueurs font la Une de Sport. « Une école de génie » pour le quotidien catalan qui revient sur la réussite des cracks de la Masia. Même son de cloche pour Mundo Deportivo qui parle de « jeunesse au pouvoir » pour les trois hommes titulaires et brillants face à l’Atlético de Madrid mardi malgré l’élimination en Coupe du Roi. Dans le reste de l’actualité catalane, ce sont les blessures de Jules Koundé et Alejandro Baldé qui préoccupent. Sorti sur blessure coup sur coup face à l’Atlético en raison d’une gêne à la cuisse gauche, le Barça a confirmé une absence d’un mois pour Alejandro Baldé tandis que le Français devrait manquer 5 semaines de compétition. Comme on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres et cette situation pourrait profiter à Joao Cancelo. Très remuant lors de son entrée face à l’Atlético, celui qui a fait son retour en Catalogne cet hiver devrait pouvoir continuer de s’illustrer. Et ce n’est peut-être pas le seul à qui la situation pourrait profiter. En effet Sport indique que Hansi Flick a appelé le jeune Xavi Espart pour s’entraîner avec les remplaçants au lendemain du match. Un ailier droitier qui peut jouer à l’intérieur et qui a connu l’effectif professionnel avant une blessure au genou dont il est désormais complètement rétabli.