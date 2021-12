PSG : Leonardo s'inquiète pour Sergio Ramos

Alors qu'il a disputé son deuxième match sous les couleurs parisiennes, contre les amateurs de l'Entente Feignies-Aulnoye (N3) en Coupe de France, Sergio Ramos (35 ans) vit un début de saison compliqué depuis son arrivée au PSG il y a six mois. Barré par les pépins physiques, l'Espagnol a quasiment été absent durant toute la première partie de saison. Interrogé sur Europe 1, Leonardo a avoué qu'il ne s'attendait pas à une absence aussi longue, même s'il reste optimiste pour la suite de la saison.

«Pour être honnête, on ne s'attendait pas à rester 4 ou 5 mois sans Sergio, on savait qu'il avait quelques problèmes. On a eu des surprises par rapport à ça, il a eu un claquage, il a forcé par rapport à la prépa, c'était dur pour lui... il arrive, je pense, sur la bonne voie. On a espoir. On parle d'un joueur qui a une présence, une importance. On ne se rend pas compte de l'effectif qu'on a, mais ça, c'est autre chose... Ce serait vraiment important de l'avoir avec nous pour la deuxième partie de saison, qu'on appelle la partie décisive», a-t-il expliqué.