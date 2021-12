Coupe de France : le PSG se qualifie tranquillement contre Feignies-Aulnoye

C'était une affiche que seule la Coupe de France pouvait réserver. Pour la première fois de son histoire, l’Entente Feignies-Aulnoyes, septième de son groupe de National 3, affrontait un club professionnel. Et pour cette première, les Nordistes recevaient le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, dans le Stade du Hainaut de Valenciennes. Face à un PSG remanié, avec la présence de Simons, Ebimbe, Icardi, mais aussi de Mbappé, Ramos et Navas, la formation de National 3 a eu beaucoup de mal.

Rapidement, Icardi testait Le Meur, qui détournait parfaitement au ras de son poteau droit (4e). Et après une ouverture du score refusée pour hors-jeu (12e), Mbappé s'offrait le premier but de la soirée en transformant un penalty, après avoir été fauché dans la surface (1-0, 15e). La suite de la rencontre aura été à sens unique et le PSG poussait pour faire le break, mais Icardi trouvait le poteau (22e) et Le Meur frustrait Ebimbe (26e). Il aura fallu un nouveau penalty transformé par Icardi, encore obtenu par Mbappé, pour que les Franciliens prennent le large (2-0, 31e).

Kylian Mbappé, encore décisif

La seconde période repartait sur les mêmes bases. Après un joli travail entre Simons et Dagba, le latéral parisien servait Mbappé en retrait pour le troisième but parisien et un doublé pour le natif de Bondy (3-0, 51e). Malgré un score plutôt large, Feignies n'abdiquait pas et tentait de produire du jeu, mais la précision manquait pour inquiéter Navas (68e). Mais les Parisiens poussaient pour continuer d'aggraver le score dans cette fin de match et obligeaient Le Meur à sortir le grand jeu devant Gharbi et Mbappé (72e).

Après une nouvelle percée de Mbappé, Simons était proche d'inscrire son premier but sous les couleurs du Paris SG, mais il manquait de peu le cadre (84e). Finalement, l’Entente Feignies-Aulnoyes aura donc plutôt bien tenu, mais s'incline et ne verra pas la suite de la compétition. Avant d'aller à Lorient pour la reprise de la Ligue 1 mercredi, les hommes de Pochettino assurent l'essentiel et affronteront Vannes, pensionnaire de National 2, en 1/16e de finale.

