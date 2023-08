Vidéo : la victoire d’Arsenal au Community Shield fait réagir la Twittosphère !

La suite après cette publicité

Arsenal et Manchester City s’affrontaient aujourd’hui pour le Community Shield. Après avoir ouvert le score grâce à Cole Palmer à la 77ème minute, les Skyblues ont concédé l’égalisation en fin de match. Leandro Trossard a permis aux siens d’atteindre la séance de tirs aux buts à la toute dernière minute du temps additionnel (1-1, 90e+12). Après deux penalties loupés par De Bruyne et de Rodri, Arsenal a soulevé son premier trophée depuis 2020. Le scénario du match et la victoire des Gunners ont fait du bruit sur Twitter.