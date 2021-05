Euro 2020 : la liste de l'Ecosse

Passée par les barrages, l'Ecosse a gagné le droit de participer à son premier championnat d'Europe depuis 25 ans ! Le sélectionneur, Steve Clarke, a nommé aujourd'hui un groupe de 26 joueurs qui tenteront de faire bonne figure face à l'Angleterre, la Croatie et la République Tchèque, du côté de Glasgow et de Londres. Billy Gilmour (Chelsea), David Turnbull (Celtic) et Nathan Patterson (Rangers) ont tous été récompensés pour leurs performances en clubs et ont reçu leur première convocation avec les A.

Le buteur du Celtic James Forrest fait lui son retour après s'être remis d'une blessure. Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Arsenal) et Scott McTominay (Manchester United) seront également de la partie. L'équipe se réunira la semaine prochaine avant de s'envoler pour l'Espagne pour un camp d'entraînement, puis de se rendre au Portugal et au Luxembourg pour des matchs amicaux. Entrée dans la compétition face à la République Tchèque le lundi 14 juin (15h), à Hampden Park.

La liste de l'Ecosse pour l'Euro

Gardiens de but

Craig Gordon (Heart of Midlothian)

David Marshall (Derby County)

Jon McLaughlin (Rangers)

Défenseurs

Liam Cooper (Leeds United)

Declan Gallagher (Motherwell)

Grant Hanley (Norwich City)

Jack Hendry (KV Oostende)

Scott McKenna (Nottingham Forrest)

Stephen O'Donnell (Motherwell)

Nathan Patterson (Rangers)

Andy Robertson (Liverpool)

Kieran Tierney (Arsenal)

Greg Taylor (Celtic)

Milieux

Stuart Armstrong (Southampton)

Billy Gilmour (Chelsea)

John Fleck (Sheffield United)

Callum McGregor (Celtic)

Scott McTominay (Manchester United)

John McGinn (Aston Villa)

David Turnbull (Celtic)

Attaquants

Ché Adams (Southampton)

Ryan Christie (Celtic)

Lyndon Dykes (Queens Park Rangers)

James Forrest (Celtic)

Ryan Fraser (Newcastle United)

Kevin Nisbet (Hibernian)