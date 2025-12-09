Le FC Barcelone est effrayé pour son retour au Camp Nou en Ligue des Champions

Il y a deux semaines, le FC Barcelone a fait son grand retour au Camp Nou. Face à Bilbao, le club catalan a honoré son retour dans son antre mythique avec un succès expéditif et largement maîtrisé (4-0). Depuis, les Catalans sont lancés en championnat et ont pris le large en tête du classement de la Liga. En Ligue des Champions, le bilan est beaucoup moins jouissif. En difficulté après un nul à Bruges (3-3) et une défaite cuisante sur la pelouse de Chelsea (3-0), les Barcelonais vont vite devoir se relancer pour espérer être parmi les 8 équipes directement qualifiées pour les 8es de finale du tournoi.

Pour y parvenir, le Barça devra absolument s’imposer ce mardi face à l’Eintracht Francfort (21h). Une rencontre sous haute tension et qui marque le retour des Catalans au Camp Nou dans une rencontre de Ligue des Champions. 1054 jours après leur dernier match au Camp Nou dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, les Blaugranas ne veulent pas se louper et pourront compter sur un stade rempli, sans supporters allemands.

L’Eintracht Francfort avait traumatisé le Barça en Europa League

Comme l’explique Mundo Deportivo, le club a mis en place une billetterie spéciale qui empêche les supporters allemands de Francfort, réputés pour être très virulents, d’envahir le stade comme ce fut le cas lors de leur dernier affrontement en Ligue Europa en 2021-2022 quand le club allemand avait battu le Barça…au Camp Nou (2-3). Un mauvais souvenir pour le club catalan qui ne devra pas refaire la même erreur ce mardi soir (21h).

En conférence de presse, Hansi Flick a d’ailleurs expliqué qu’il se méfiait de l’équipe allemande, dans une mauvaise passe et qui reste sur une défaite 6-0 en championnat contre Leipzig : «je sais qu’ils sont dangereux même après cette défaite. La Ligue des Champions est une compétition différente. L’Eintracht est une excellente équipe, jeune et rapide. Elle sait s’adapter à différents systèmes de jeu. Nous devons jouer à notre meilleur niveau. Si nous y parvenons, nous nous rapprocherons des trois points.» Vous l’aurez compris, le Barça est craintif avant d’affronter le club allemand qui pourrait jouer un bien vilain tour à leurs hôtes, comme ce fut le cas il y a trois ans.

