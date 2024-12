Luiz Henrique ne ferme pas la porte à l’OL

Luiz Henrique n’est plus si certain de continuer l’aventure du côté de Botafogo. Tout juste vainqueur de la Copa Libertadores avec le club carioca, l’ancien ailier du Real Betis ne veut pas penser au futur. «Je ne sais pas (si je reste à Botafogo)… Je veux profiter de ce moment avec le groupe, avec ma famille. Nous résoudrons ce problème plus tard…», a annoncé le Brésilien qui ne ferme donc pas totalement la porte, au micro d’ESPN.

À noter également que Thiago Almada est censé rejoindre les rangs lyonnais dans les prochains mois, sauf que la situation économique actuelle du club rhodanien rend la situation est incertaine. En grande difficulté financière, l’OL fait face à une relégation à titre conservatoire, si John Textor ne trouve pas les fonds pour convaincre la DNCG. La venue des deux joueurs sud-américains, qui font partie des plus gros actifs sur le marché des transferts du groupe Eagle, pourrait donc être compliquée.