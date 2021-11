Zinedine Zidane de plus en plus loin de Manchester United

Si Ole Gunnar Solskjaer a semblé confiant concernant son avenir sur le banc de Manchester United, les médias anglais parlent de plus en plus sceptiques quant à l'avenir du technicien norvégien, et les noms mentionnées pour lui succéder pleuvent. Parmi eux, on y trouve celui de l'ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane, qui ne serait pas prêt à reprendre du service chez les Red Devils.

Pire même : selon les informations de la presse outre-Manche, l'arrivée du Ballon d'Or 1998 à Manchester semble quasiment impossible. En effet, le champion du monde 1998 ne devrait pas retrouver le banc d'une équipe si ce n'est l'équipe de France ou un club avec un projet cohérent. D'après les bookmakers, Zidane serait le deuxième favori pour reprendre les rênes de Manchester United derrière l'entraîneur anglais Brendan Rodgers, sous contrat avec Leicester jusqu'en 2025.