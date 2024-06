L’Espanyol renverse le Real Oviedo et retrouve l’élite espagnole

Qui rejoindra Leganes et son dauphin le Real Valladolid en Liga la saison prochaine ? Tombeurs respectifs du Sporting Gijon et d’Eibar au tour précédent, l’Espanyol Barcelone et le Real Oviedo se disputaient le dernier ticket pour l’accession à la première division espagnole. Plus entreprenants dans le jeu, les Asturiens avaient pris une belle option sur la montée en s’adjugeant la manche aller devant leur public grâce à une réalisation tardive du Brésilien Alemao (1-0), le 16 juin. Au pied du mur, le club catalan était donc dans l’obligation d’inverser la tendance au RCDE Stadium, ce dimanche.

Conquérant face à une formation d’Oviedo timorée, l’Espanyol Barcelone a pris les choses en main en ouvrant le score via Javi Puado sur un corner de Nico Melamed (44e). Dans la foulée, l’attaquant espagnol a profité d’une remise en première intention de Pere Mila pour s’offrir un doublé (45e+1) et permettre à son équipe de prendre pour la première fois les devants sur l’ensemble des deux confrontations. En seconde période, les Perruches ont fait le job pour repousser les vagues asturiennes et l’emporter (2-0). Après avoir passé une saison à l’échelon inférieur, l’Espanyol Barcelone retrouve donc la Liga au détriment du Real Oviedo, dont la dernière apparition dans l’élite remonte à la saison 2000-2001…