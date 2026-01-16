PSG : l’énorme colère de Luis Enrique contre ses joueurs face au LOSC

Malgré l’ouverture du score signée Ousmane Dembélé dès la 13e minute face au LOSC, Luis Enrique n’était clairement pas d’humeur à relâcher la pression et s’est montré très virulent tout au long de la première période. Mais alors que le Paris Saint-Germain avait pris l’avantage au Parc des Princes, l’entraîneur espagnol a livré une scène pour le moins spectaculaire sur son banc, au point d’en étonner Bruno Genesio.

Visiblement agacé par le manque d’intensité au pressing de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le technicien parisien a quitté sa zone technique pour piquer un sprint et pousser une énorme gueulante, allant jusqu’à se retrouver à proximité de celle de Bruno Genesio. Une séquence rapidement calmée par son adjoint Rafael Pol, même si l’Asturien était toujours déchainé depuis son banc contre ses deux offensifs. Une séquence étonnante, qui montre en tout cas la volonté de Luis Enrique de renouer avec le succès…