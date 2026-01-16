Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

PSG : l’énorme colère de Luis Enrique contre ses joueurs face au LOSC

Par Samuel Zemour
1 min.
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp
PSG 3-0 Lille

Malgré l’ouverture du score signée Ousmane Dembélé dès la 13e minute face au LOSC, Luis Enrique n’était clairement pas d’humeur à relâcher la pression et s’est montré très virulent tout au long de la première période. Mais alors que le Paris Saint-Germain avait pris l’avantage au Parc des Princes, l’entraîneur espagnol a livré une scène pour le moins spectaculaire sur son banc, au point d’en étonner Bruno Genesio.

La suite après cette publicité

Visiblement agacé par le manque d’intensité au pressing de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le technicien parisien a quitté sa zone technique pour piquer un sprint et pousser une énorme gueulante, allant jusqu’à se retrouver à proximité de celle de Bruno Genesio. Une séquence rapidement calmée par son adjoint Rafael Pol, même si l’Asturien était toujours déchainé depuis son banc contre ses deux offensifs. Une séquence étonnante, qui montre en tout cas la volonté de Luis Enrique de renouer avec le succès…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Lille
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lille Logo Lille
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier