Jorge Sampaoli explique pourquoi il a dit oui à l'OM

La suite après cette publicité

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à l'Olympique de Marseille. On parle bien sûr de l'arrivée de Jorge Sampaoli mais aussi de l'homme qui l'a présenté. Fini les préambules de Jacques-Henri Eyraud, place à ceux de Pablo Longoria, qui a livré une belle introduction pour illuminer le nouveau coach. « Nous sommes ici pour souhaiter la bienvenue à un grand homme mais surtout un grand coach avec lequel on a pu échanger ces dernières semaines. Il amène beaucoup de passion, d’énergie, une philosophie de jeu identifiée avec le club et les supporters. C'est une personne pleine d’exigence, de méthodologie et de travail. C'est l'un des meilleurs coaches dans le panorama international.

Dans tous les clubs, il a eu des résultats, à Séville, à Santos, où il a réalisé une super saison dans des conditions difficiles, et à l’Atlético, qu'il a repris en un club de milieu de tableau pour le placer dans les concurrents au titre. Il a une grande carrière au Chili, avec la U et avec la sélection, avec qui il a remporté la Copa América en 2015. Avec l’Argentine, il a eu l'occasion de coacher de grandes personnalités. C'est un entraîneur moderne, avec niveau d’exigence, de rigueur. Je suis très content de lui souhaiter la bienvenue, je suis content pour l’avenir et je crois que l’on va écrire un bon chapitre de l’histoire de l’OM. » Heureux d'avoir su ramener cet entraîneur sur la Canebière, Longoria pouvait laisser la parole à Sampaoli.

« J'ai dit oui avant même d'analyser »

« Je remercie le président pour ses paroles et j'espère être à la hauteur de ce grand club. On va commencer à travailler très vite pour changer la dynamique qui n'est pas idéale. Le choix de l'OM s'est fait pour plusieurs points. C'est un club que je connais depuis longtemps. Je l'ai choisi pour la culture de la ville et des gens. Il y a une identification populaire et passionnelle. Ce fut une joie immense que le club m'invite à participer à ce projet », a-t-il déclaré d'emblée. Jorge Sampaoli avait visiblement coché l'OM comme une destination possible dans sa carrière, lui qui est sensible à ce genre d'ambiance.

Plus tard, il a confirmé que la possibilité d'entraîner l'OM l'avait immédiatement convaincu. « J'ai dit oui avant même d'analyser. L'idée m'a séduit, j'ai écouté mon instinct ». Interrogé sur le risque que cela représente pour sa carrière, au regard de la zone de turbulences que traverse le club phocéen, d'arriver dans un pays étranger sans connaître la langue, il a balayé d'un revers de main. « C'est un défi pour moi, ce n'est pas un risque. Mon apprentissage de la langue n'est pas un obstacle à court terme. L'essentiel est de mettre en place un langage commun footballistique. » C'est tout ce qu'espère le peuple marseillais.