Barça : Ronald Koeman évoque le cas Eric Garcia

On le sait, le FC Barcelone et surtout Ronald Koeman, souhaiteraient accueillir un nouveau défenseur central dans les prochaines semaines. Ainsi, un accord aurait été trouvé avec Manchester City pour un transfert d'Eric Garcia. Problème, on ne sait pas quand le joueur de City va débarquer en Catalogne. En effet, outre les problèmes économiques du Barça, les élections pour la présidence du club se dérouleront le 7 mars prochain. Et le transfert ne pourra donc être validé pour cet hiver.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse avant la finale de Super Coupe d'Espagne, Ronald Koeman a préféré botter en touche. « Je dois vous dire que je vais bien, je suis heureux. Je connais parfaitement les limites financières du club. Si cela n'est pas possible, nous continuerons avec les joueurs que nous avons à disposition, » a ainsi commenté le technicien néerlandais des Blaugranas. En attendant, Ronald Koeman devra composer avec les joueurs présents dans son effectif...