Ligue 1 : le PSG domine l'OL et prend la première place

Un choc de haut tableau pour terminer cette 30e journée de Ligue 1 en beauté. Après la défaite surprise du LOSC contre Nîmes (1-2) un peu plus tôt dans la journée, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain s'affrontaient au Groupama Stadium, ce dimanche soir. L'objectif était le même des deux côtés. En cas de victoire, Gones ou Parisiens pouvaient s'installer sur le trône du championnat de France, et ce juste avant la trêve internationale de mars.

Dans une première période maîtrisée, l'équipe de Mauricio Pochettino faisaient la différence grâce à Kylian Mbappé (15e) et Danilo (32e). Les Parisiens menaient donc 2-0 à la pause et l'addition commençait à être salée au retour des vestiaires puisque Di Maria (47e) et Mbappé pour le doublé (52e) enfonçaient le clou. Les Lyonnais ne rendaient pas les armes. Face à un Keylor Navas encore très important, Slimani réduisait d'abord l'écart (62e) avant le but de Cornet (81e). Mais le score ne bougeait plus. Le PSG s'imposait 4-2 et prenait la première place. L'OL restait troisième.

