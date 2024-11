Manchester City fixe une deadline à Pep Guardiola

Manchester City n’en peut plus d’attendre. Pep Guardiola est en fin de contrat en juin 2025 avec les Skyblues, mais n’a toujours pas donné sa décision concernant son avenir. Restera ou ne restera pas, pour l’instant, seul le technicien espagnol le sait. Hugo Viana, qui sera cet été le nouveau directeur sportif du club avec le départ de Txiki Begiristain, voudrait cependant savoir assez rapidement s’il pourra compter sur l’ancien coach du Barça ou non.

D’après Relevo, si aucune pression n’est mise sur Guardiola, les délais seraient désormais très courts et le Catalan devrait rendre sa décision aux alentours de la période de Noël, si possible avant le 'boxing day’ en Premier League. Pour l’heure, le temps n’est pas aux négociations pour les Cityzens et l’entraîneur de 53 ans. Avec quatre défaites consécutives, Manchester City fait face à une situation encore jamais vécue depuis l’arrivée du natif de Santpedor, qui va devoir redresser la barre d’urgence.