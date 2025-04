Sassuolo : l’incroyable revanche de Fabio Grosso

De l’enfer au paradis, il n’y a eu que quelques mois pour Fabio Grosso. Le coach italien de 47 ans avait fait un choix du coeur le 18 septembre 2023 en rejoignant l’Olympique Lyonnais, un club où il avait évolué entre 2007 et 2009. Voulant aider une équipe lyonnaise bonne dernière de Ligue 1, il aura finalement tenu 7 petits matches où il n’aura remporté qu’un seul match. Un passage raté marqué surtout par des images choquantes, celles où il avait été grièvement blessé en marge d’un match contre l’Olympique de Marseille et dont il avait été touché à proximité de l’oeil par une bouteille en verre. « Les ultras de Marseille avaient lancé une bouteille contre notre bus juste au moment où je m’étais tourné pour baisser le rideau. Et cela m’a peut-être sauvé la vie parce que sinon, la bouteille m’aurait atteint à la tempe. Au lieu de cela, elle m’a touché sous l’œil gauche, et je m’en suis tiré avec 15 points de suture. À cette occasion, j’ai compris ce que cela signifie risquer de "mourir sur le coup" : c’est l’histoire d’un instant, d’une situation qui prend une tournure plutôt qu’une autre», a-t-il d’ailleurs récemment confié à La Repubblica.

Resté libre pendant quelques mois, il avait été approché par Sassuolo dès février mais a préféré attendre cet été malgré la descente du club en Serie B afin de rejoindre les Neroverdi. Un choix osé de sa part même s’il a pu compter sur un groupe qui est resté compétitif. Malgré les pertes de Matheus Henrique, Martin Erlic, Ryan Flamingo, Nedim Bajrami, Georgios Kyriakopoulos, Maxime Lopez ou encore Grégoire Defrel, Sassuolo a pu conserver certains cadres comme son trio offensif composé d’Armand Laurienté, Domenico Berardi et Samuele Mulattieri. Des joueurs comme Cristian Volpato, Jérémy Toljan, Josh Doig ou encore Kristian Thorstvedt sont aussi restés malgré la descente et ont aidé Sassuolo dans sa mission remontée. Le club transalpin a aussi pu compter sur deux prêts précieux avec le gardien roumain de l’Atlético de Madrid Horațiu Moldovan et le défenseur bosnien Tarik Muharemovic venu de la Juventus. Doté d’un bon matériel pour cette division, Fabio Grosso devait toutefois trouver la bonne formule. Celle-ci est bien arrivée.

Fabio Grosso a convaincu

Si l’entame a nécessité quelques semaines d’adaptation, la formation de Fabio Grosso figure dans les deux premières places (synonymes de promotion directe) depuis la 10e journée et sont devenus leader à la 15e journée. Multipliant les résultats probants, Sassuolo a finalement écrasé la concurrence avec 9 points d’avance sur Pise et 16 sur Spezia Calcio alors qu’il reste encore 5 journées de championnat. Un joli tour de force pour Fabio Grosso et ses hommes qui auront finalement réussi leur pari de promotion directe. «Je suis très heureux d’avoir obtenu ce résultat. Nous avons démontré que nous avions les qualités pour atteindre l’objectif dans un championnat difficile où l’équilibre règne en maître. Au début de la saison, nous avons connu quelques difficultés, puis nous avons créé la bonne combinaison au sein de l’équipe pour atteindre le sommet. Toute l’équipe s’est impliquée dès le début et c’est ce qui a fait notre force», a notamment déclaré Fabio Grosso juste après avoir appris la nouvelle.

Avec la saison explosive d’Armand Laurienté (15 buts et 6 offrandes) et du capitaine Domenico Berardi (6 buts et 12 passes décisives), Sassuolo pouvait se targuer d’avoir un avantage sur la concurrence grâce à ses individualités. Disposant d’un effectif plutôt taillé pour la Serie A, Sassuolo a néanmoins su remonter directement, une performance seulement réalisée par le Genoa et Cagliari sur les 5 dernières années. Pour Paolo Cannavarro ancien défenseur du club italien, le choix Fabio Grosso a été important dans ce retour de Sassuolo en Serie A comme il l’a déclaré à la Gazzetta dello Sport : «tout le monde a travaillé dans le même sens. Confier le groupe à un entraîneur expérimenté comme Grosso, promouvoir un maître avec de jeunes joueurs comme Palmieri au poste de directeur sportif : les bons choix ont fait la différence. Une révolution s’imposait, et elle a eu lieu. Grosso a été le premier entraîneur contacté par le club. Il avait déjà été promu avec Frosinone en 2023 ; c’était la personne idéale à avoir sur le banc. L’objectif est désormais de rester en Serie A.» Disposant de moyens importants pour la Serie B et conservant une équipe solide, Sassuolo va désormais devoir se réinstaller en Serie A comme entre 2013 et 2024. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Fabio Grosso a d’ailleurs donné le ton pour l’année prochaine : «un avenir ensemble ? Nous avons le temps d’en discuter : les catégories sont différentes et cela demandera beaucoup de réflexion. Le contrat est là, la volonté aussi, si le club est d’accord, nous irons de l’avant.» Les galères de l’OL sont désormais derrière Fabio Grosso qui a retrouvé la joie en Italie.