Real Madrid - Real Betis : les compositions sont là

La 32e journée de Liga offre un duel de haut de tableau entre le Real Madrid et le Real Betis. Deuxièmes, les Merengues peuvent prendre la tête du championnat en cas de victoire. Les joueurs de Zinedine Zidane s'organisent en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Le Belge peut compter sur Dani Carvajal, Eder Militao, Raphaël Varane et Nacho Fernandez en défense. Luka Modric et Casemiro sont accompagnés d'Isco au milieu. Enfin, Marco Asensio et Rodrygo Goes épaulent Karim Benzema en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Real Betis opte pour un 4-2-3-1 avec Claudio Bravo en dernier rempart. Devant lui, Emerson, Aïssa Mandi, Victor Ruiz et Juan Miranda prennent place. On retrouve Guido Rodriguez et Andrés Guardado dans l'entrejeu. Enfin, Borja Iglesias est soutenu en attaque par Joaquin, Sergio Canales et Diego Lainez.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Varane, Nacho - Modric, Casemiro, Isco - Asensio, Benzema, Rodrygo

Real Betis : Bravo - Emerson, Mandi, Ruiz, Miranda - Rodriguez, Guardado - Joaquin, Canales, Lainez - Iglesias