Liga Portugal

Felipe Melo : «la femme de Prestianni a sûrement déjà couché avec un grand noir»

Par Aurélien Macedo
1 min.
Benfica vs Real Madrid @Maxppp

Grand talent du football argentin, Gianluca Prestianni (20 ans) pensait sûrement atteindre une renommée mondiale grâce à ses performances sur le terrain. L’ailier formé au Velez Sarsfield s’est distingué lors du barrage aller de Ligue des Champions de mauvaise manière avec des propos racistes proférés à l’encontre de Vinicius Junior lors de la victoire 1-0 du Real Madrid contre Benfica.

Alors que cette situation fait polémique, l’ancien milieu de terrain Felipe Melo connu pour ses tacles très dangereux vient de découper sans règle Gianluca Prestianni. «Voilà ce qu’il en est. Il faut brûler les racistes, brûler les racistes, et si vous soutenez les racistes, brûlez aussi. La femme de Prestianni a sûrement déjà couché avec un grand noir», a-t-il ainsi sorti dans une vidéo sur Instagram.

Pub. le - MAJ le
