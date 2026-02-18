Real Madrid : Vinicius Junior sort du silence après les insultes racistes de Gianluca Prestianni

C’était une soirée qui sentait le soufre pour le Real Madrid. En déplacement sur la pelouse de Benfica, une équipe qui l’avait battu 4-2 lors de la 8e journée de la phase de ligue de la Ligue de Champions, le club merengue a su s’en sortir pour le compte du match aller des barrages. Longtemps, la bataille a été intense entre les deux équipes, mais en seconde période Vinicius Junior a trouvé la faille et a permis à son équipe de s’imposer 1-0. Si sportivement la soirée a été belle pour l’ailier brésilien, le match a néanmoins connu une mauvaise tournure.

Juste après avoir trouvé le chemin des filets, le Brésilien a été invectivé par l’ailier de Benfica Gianluca Prestianni. Suite à cela, il est allé voir l’arbitre français François Letéxier pour rapporter des propos racistes du joueur argentin avant de quitter le terrain. Finalement revenu sur la pelouse, Vinicius Junior a terminé la rencontre, mais la polémique s’est poursuivie après le match. Les joueurs du Real Madrid ont d’ailleurs particulièrement critiqué le comportement de Gianluca Prestianni avec leur coéquipier.

Pas une première pour Vinicius Junior

Vinicius Junior a tenu à sortir du silence et a particulièrement réagi à l’attaque lancée à son encontre par Gianluca Prestianni : «Les racistes sont, avant tout, des lâches. Ils devraient se couvrir la bouche avec leur maillot pour montrer leur faiblesse. Ils bénéficient de la protection d’autres personnes qui, en théorie, ont l’obligation de sanctionner. Un protocole mal appliqué qui n’a servi à rien. J’ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Je n’aime pas me retrouver dans ce genre de situations, surtout après une grande victoire et alors que l’attention devrait être portée sur le Real Madrid, mais c’est nécessaire» Malheureusement ce n’est pas la première fois que Vinicius Junior subit des actes racistes, bien au contraire. Cette saison, il avait d’ailleurs été victime de cela en août dernier contre Oviedo (3-0) avec deux supporters asturiens qui ont fait des cris de singe en sa direction.

En mars 2024, il avait fondu en larmes et avait vidé son sac suite aux nombreuses attaques à son encontre : «c’est quelque chose d’assez triste, c’est quelque chose qui arrive ici à chaque match, chaque jour. Chacune de mes plaintes me rend très triste. Mais comme tous les 'noirs’ du monde… C’est quelque chose de triste. C’est quelque chose qui se passe… Pas seulement en Espagne, mais aussi dans le monde… C’est aussi arrivé à mon père, ils ont choisi un homme blanc plutôt qu’un noir. C’est quelque chose que je remarque et je me bats parce qu’ils m’ont choisi. Je me bats pour que dans un avenir proche cela n’arrive plus à personne.»