Le FC Barcelone a pris une décision définitive avec Ousmane Dembélé

Que faire d'Ousmane Dembélé ? C'est la question que se posaient beaucoup de supporters barcelonais. Et on imagine que dans les bureaux du Camp Nou, c'était aussi le cas. Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone a besoin d'argent puisque les caisses sont vides, à tel point que Josep Maria Bartomeu a demandé à ses joueurs une deuxième baisse salariale temporaire, après une première réduction déjà conséquente de 70% en mars dernier.

De nombreux joueurs sont ainsi placés sur la liste des transferts voire poussés vers la sortie, à l'image de Junior Firpo, Arturo Vidal ou Ivan Rakitic. Certains étaient un peu dans le flou, puisqu'on ne savait pas encore quels étaient les plans du leader de la Liga à leur égard. C'était le cas d'Ousmane Dembélé (23 ans), qui après un transfert ayant dépassé de loin les 100 millions d'euros et trois saisons en Catalogne, n'a toujours pas vraiment réussi à convaincre, pas aidé par des pépins physiques récurrents.

Aucune offre pour l'instant

Et selon les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone a enfin tranché. Le club catalan souhaite bien se débarrasser du joueur, et il le fera savoir au joueur à son agent Moussa Sissoko en août prochain, une fois que la saison actuelle sera terminée. Concrètement, le club espère qu'il puisse disputer les dernières rencontres de la saison, en Ligue des Champions notamment, et qu'il puisse réaliser quelques bonnes prestations pour que sa valeur marchande reparte à la hausse. Les Barcelonais comptent énormément là-dessus, puisque toujours selon le quotidien ibérique, aucune offre pour l'ancien du Stade Rennais n'est encore arrivée.

De son côté, le joueur n'aurait pas l'intention de partir, mais tout porte à croire qu'il sera poussé vers la sortie. Reste maintenant à savoir combien d'argent pourra récupérer le FC Barcelone en se séparant de lui, puisque le contexte actuel laisse penser qu'il n'y aura pas d'énormes achats lors du prochain mercato, d'autant plus que comme l'explique le média, les blessures à répétition du joueur ne plaident pas en sa faveur...