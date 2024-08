La nouvelle sortie hors sol de Laurent Nicollin sur les abonnements DAZN

En ces temps difficiles, Vincent Labrune peut compter sur le soutien sans failles du patron de Montpellier, Laurent Nicollin. Plus que jamais décrié, le président de la LFP est accusé de mener le football français droit dans le mur après sa gestion controversée des droits TV. Face à ces attaques, Nicollin est sorti du silence, ce jeudi, pour plaider la cause de son ami dans l’affaire des abonnements hors de prix de DAZN.

Seul souci, au lieu de jouer le rôle d’une star du barreau, Nicollin ne fait qu’enfoncer Labrune en tenant des propos trop souvent déconnectés de la réalité. « C’est très français de critiquer, mais si vous n’avez que ça à foutre… Quand je vais au restaurant, si ce n’est pas bon, je ne dis pas que je n’aime pas, je ne vais pas écrire des notes, des trucs… », déclarait-il hier au Parisien. Eh bien vous savez quoi ? Le Montpelliérain a remis ça ce matin dans les colonnes de L’Équipe.

Payez au lieu de râler !

Avec, pour commencer, le traditionnel couplet selon lequel le foot français a eu de la chance d’avoir Vincent Labrune pour gérer la période du Covid et le dossier CVC. « Je l’apprécie et je l’apprécierai toute ma vie. On passera nos vieux jours à rigoler de tous ces… », a-t-il lâché, s’arrêtant tout juste avant de sortir une injure. Soutien indéfectible de Labrune, Nicollin s’en est ensuite pris à tous ceux qui rechignent à payer leur abonnement à DAZN (14,99€/mois pour un seul match, 29,99€/mois pour huit matches) en les invitant à sortir le portefeuille pour sauver les clubs au lieu de râler.

« Bah déjà, j’aimerais dire aux gens d’arrêter le DAZN bashing. S’abonner est vital pour l’économie des clubs, s’ils arrivent à 1,5 million d’abonnés, les clubs toucheront une prime collective de 50 M€. Pour moi, sans cesse se plaindre que rien ne va est une incohérence. (…) 30 €, c’est le prix d’un restau un vendredi soir. Donc cela fait un vendredi dans le mois, sur quatre, où tu ne vas pas au restau pour te payer ton abonnement DAZN. Voilà ma comparaison. » Entre les préoccupations financières des clients de la Ligue 1 et la mauvaise gestion des droits TV faite par la LFP, Laurent Nicollin a choisi son camp. Et pour le «restau à 30€», on est preneur du tuyau…