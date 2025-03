Reims - OM : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille se déplace à Reims dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Actuellement 2e du classement mais avec 19 unités de retard sur le PSG, l’OM peut tout de même sécuriser un peu plus sa position en cas de victoire ce samedi. En face, Reims est aux portes de la zone rouge, les Rémois n’ont plus gagné en championnat depuis la 11e journée. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Roberto De Zerbi fait confiance à son 3-4-2-1. Rulli au but, Lirola forme la charnière centrale avec Balerdi et Cornelius. Au milieu, Luis Henrique et Merlin sont placés sur les côtés, Kondogbia et Rongier associés dans l’axe. Enfin en attaque, Greenwood et Rabiot sont au soutien de Gouiri. Le Stade de Reims de Samba Diawara s’avance en 4-3-3. Un onze assez classique, il faudra surveiller les remuants Ito, Nakamura et Diakhon en attaque.

Les compositions

Reims : Diouf © - Buta, Okumu, Kipré, Akieme – Atangana, Gbane, Am. Koné – Ito, Diakhon, Nakamura

Marseille : Rulli – Lirola, Balerdi ©, Cornelius – Luis Henrique, Kondogbia, Rongier, Merlin – Greenwood, Rabiot – Gouiri