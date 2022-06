L'IFAB a validé la règle des cinq changements !

L’IFAB, la plus haute instance arbitrale du monde, se réunit, ce lundi à Doha, afin d’approuver les modifications de la réglementation du football qui seront officialisées à partir du 1er juillet. À noter que les championnats de chaque pays pourront ou non adopter la règle des 5 changements, mais dans toutes les compétitions organisées par la FIFA, ces changements seront désormais officiels comme vient de l'annoncer l'instance.

Dans les autres changements à prévoir, lorsqu’un joueur évitera un but ou une occasion manifeste de but de l’équipe adverse en commettant une infraction à la main, il pourrait alors être expulsé, peu importe où cette faute se produit. À noter enfin que l'évaluation du hors-jeu semi-automatique, présent en Coupe arabe et en Coupe du monde des clubs et que la FIFA envisage d'utiliser pendant la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, «continue» et «est jusque-là très satisfaisante», a également précisé son président Gianni Infantino, au terme de la 136e assemblée générale annuelle de l'Ifab.