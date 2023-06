La venue d’Havertz à Arsenal ne fait pas que des heureux

La suite après cette publicité

Le transfert de Kai Havertz à Arsenal se rapproche à grands pas. Une visite médicale est même prévue dès ce week-end puisque les Gunners se sont entendus avec les Blues pour une indemnité avoisinant les 75 M€. L’Allemand viendra renforcer un concurrent et densifier un effectif où certains joueurs déjà présents seront probablement victimes de cette arrivée.

C’est notamment le cas d’Eddie Nketiah, qui s’inquiète pour son temps de jeu. Malgré une très bonne saison et de belles performances (39 matchs TTC, 9 buts et 3 passes décisives cette saison) lorsqu’il a fallu pallier l’absence de Gabriel Jesus, l’attaquant «se demande s’il a vraiment un avenir au club» écrit The Sun. Déjà confronté aux envies d’ailleurs de Folarin Balogun, Arsenal va devoir gérer un autre dossier chaud, conséquence du transfert d’Havertz.

