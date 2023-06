Arsenal : Folarin Balogun ne veut plus d’un prêt

La suite après cette publicité

Après une saison de très grande classe d’un point de vue individuel, avec un total de 21 buts en Ligue 1, le jeune Américain Folarin Balogun vient d’inscrire son premier but et de remporter son premier sacre international avec la sélection américaine.

Cependant, Folarin Balogun reste clair sur son avenir et envoie un message aux dirigeants d’Arsenal. « Je ne suis pas certain du déroulement des discussions, je ne suis pas certain de ce qu’il va se passer. […] Ce que je peux dire, c’est que je ne partirai plus en prêt ». Malgré l’envie d’un retour du côté des Gunners, le jeune attaquant devra faire face à une concurrence plus que rude pour le poste d’attaquant de pointe.

