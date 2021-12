Liga : le FC Barcelone se fait peur mais s'en sort contre Elche

A quelques jours des fêtes de fin d'année et avant une dernière rencontre en 2021 face au Séville FC (21/12, 21h30), le FC Barcelone jouait pour la dernière fois de l'année au Camp Nou ce samedi, lors de la réception d'Elche dans le cadre de la 18e journée de Liga. Sur une série de quatre matches sans succès toutes compétitions confondues (en plus de l'amical contre Boca Juniors, NDLR), les Blaugranas devaient absolument relever la tête, eux qui pointaient à la huitième place au classement. Il fallait pour cela battre des Franjiverdes qui devaient aussi se donner de l'air puisqu'ils ne comptaient que deux points d'avance sur la zone rouge... Côté catalan, Xavi Hernandez alignait un 4-3-3 avec un trio Abde-Dembélé-Jutgla devant. Francisco Rodriguez sortait lui un 4-4-2 mais laissait l'ancien Parisien Pastore sur le banc.

Les supporters culés se régalaient rapidement au Camp Nou puisque dès la 2e minute de jeu, le jeune Jutgla débloquait la situation sur un superbe piqué de Gavi... Mais la VAR confirmait un hors-jeu pour annuler ce but. Dembélé et ses partenaires s'installaient véritablement dans le camp adverse et maîtrisaient les débats en début de partie. Et forcément, ils étaient récompensés. Sur un corner frappé par l'ailier français, Jutgla sautait plus haut que tout le monde pour ouvrir le score (16e, 1-0). Le Barça ne se reposait pas sur ses lauriers et Gavi régalait. Après un sublime contrôle orienté, le jeune international espagnol réalisait un bon rush avant de conclure d'une frappe du droit pour le deuxième but (19e, 2-0). Les visiteurs souffraient énormément et heureusement pour eux, Gavi (21e, 44e) et De Jong (25e) n'aggravaient pas le score.

Le Barça perd tout en quelques secondes avant de réagir

De son côté, Roco tentait de relancer son équipe sur le peu d'opportunités d'Elche, mais ça ne donnait rien (24e, 37e) au milieu de quelques décisions arbitrales... surprenantes. Pour bousculer son équipe, Francisco Rodriguez procédait alors à deux changements à la mi-temps. Des changements payants dans un premier temps puisqu'Elche montrait un meilleur visage (47e, 48e). Mais il fallait tout de même faire attention au Barça qui restait également dangereux avec De Jong (50e) et Gavi (51e). Badia devait même s'employer devant la le jeune Jutgla (58e)... Une parade décisive. Car derrière, ses coéquipiers relançaient tout. Sur un centre de Boyé, Morente réalisait un bon travail avant de finir le travail d'un boulet de canon (62e, 2-1). Un but qui faisait trembler les Catalans, qui finissaient par craquer une minute plus tard.

Complètement oublié au second poteau sur un centre de Morente, Milla égalisait pour Elche après l'heure de jeu (63e, 2-2). En quelques secondes, les hommes de Xavi Hernandez perdaient donc tout et devaient tout refaire pour aller chercher la victoire. Alors les Blaugranas repartaient vers l'avant avec notamment la vitesse des jeunes de La Masia. Et heureusement pour le Barça, ses joueurs formés au club faisaient la différence. Après un une-deux avec «Dembouz», Gavi rentrait dans la surface et servait Nico en retrait. Ce dernier contrôlait avant de nettoyer la lucarne (85e, 3-2). L'arbitre accordait derrière 6 minutes de temps additionnel mais Elche n'arrachait pas le point du match nul. Dans un match qu'il s'est rendu compliqué, le FC Barcelone s'imposait donc 3-2 pour prendre provisoirement la 7e place au classement. Les visiteurs du soir restaient eux seizièmes.