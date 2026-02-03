Pep Guardiola ironise sur les dépenses de Manchester City

Pep Guardiola a profité de sa conférence de presse, ce mardi, à la veille de la réception de Newcastle en 1/2 finale retour de League Cup, pour adresser une petite pique aux détracteurs de Manchester City. En effet, l’entraîneur catalan a assuré que les Cityzens avaient seulement été le septième club le plus dépensier en Premier League sur les cinq dernières années. Une réponse claire aux critiques liant les succès de son équipe à l’argent dépensé et à la question d’un journaliste autour du mercato d’hiver - jugé réussi par certains observateurs - où City a claqué environ 95 millions d’euros pour les arrivées de Semenyo et de Guehi.

« Je suis un peu triste et contrarié parce qu’en termes de dépenses nettes au cours des cinq dernières années, Manchester City occupe la septième place de la Premier League. Je veux être premier ! Je ne comprends pas pourquoi le club ne dépense pas plus d’argent. Je suis donc un peu plus grincheux avec eux ! Mais, avec cette position, comme nous avons gagné dans le passé, parce que nous avons beaucoup dépensé, six équipes doivent désormais remporter la Premier League, la Ligue des Champions et la FA Cup, car elles ont dépensé plus au cours des cinq dernières années. Ce sont les faits. Ce ne sont pas, je dirai, des opinions… Bonne chance aux six équipes qui sont devant nous en termes de dépenses nettes au cours des cinq dernières années, c’est parti ! J’attends… », a-t-il lâché.