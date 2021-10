FC Barcelone : ça se gâte aussi pour Gerard Piqué !

La suite après cette publicité

Sale temps au-dessus de la défense du FC Barcelone ! Depuis de nombreux mois, nous vous relatons les déboires des Français Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Le premier est clairement poussé vers la sortie depuis qu’il enchaîne les blessures suite à son retour de Russie. Hier encore, la presse catalane indiquait que le Barça ferait tout pour qu’il plie bagage dès le prochain mercato hivernal.

Quant au second, ce n’est guère mieux. Hier encore, nous vous expliquions les raisons de sa mise au placard. Et là aussi, il est en partie question de forme physique. Bref, si les deux Français n’ont pas la cote, AS nous apprend que Gerard Piqué peut également s’inquiéter sur son sort ! A 34 ans, le défenseur emblématique des Blaugranas « n’est plus intouchable », écrit AS.

Koeman ne lui fera pas de cadeau

La raison ? Le journal espagnol explique que Ronald Koeman estime que son joueur a débuté cette saison 2021/2022 à un niveau très bas. Certes, le champion du monde 2010 a été blessé durant l’été, mais ses prestations ne convainquent plus personne. Certains estiment d’ailleurs qu’il garde encore des séquelles de sa blessure au genou contractée en novembre 2020. De plus, le quotidien rappelle deux événements assez rares pour être soulignés.

Pour la première fois depuis longtemps, Piqué a débuté un match sur le banc, uniquement sur décision technique. C’était le 20 septembre dernier contre Grenade. Enfin, son remplacement dès la demi-heure de jeu contre Benfica en Ligue des Champions a été très remarqué. S’il reste le défenseur central comptant le plus de titularisations en Liga cette saison (5), Piqué sait désormais que Koeman ne lui fera plus aucun cadeau, et ce, même s’il fait partie des personnages historiques du Barça.