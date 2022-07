Les raisons pour lesquelles Cristiano Ronaldo galère à trouver un club

La suite après cette publicité

C'est le feuilleton du moment, et il risque de se prolonger jusqu'à la fin de ce mercato estival. Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United. Une décision qui semble irrévocable, notamment parce que le Portugais souhaite évoluer dans une écurie disputant la Ligue des Champions, tout comme il estime que les dirigeants des Red Devils ne sont pas en mesure de bâtir une équipe capable de gagner des titres.

Le quotidien Marca, dans son édition du jour, explique les raisons pour lesquelles la signature du Portugais est difficile. Pour l'Atlético, club en pole position dans ce dossier, mais aussi pour les autres clubs. Tout d'abord, le salaire du joueur est à prendre en compte, puisqu'il est pour le moins colossal (environ 30 millions d'euros annuels). Même s'il est prêt à faire des sacrifices, ce sont des émoluments difficiles à assumer pour la plupart des clubs.

Une partie du clan CR7 le pousse à rester

Mais ce n'est pas tout, puisque si la question du salaire est évidente, le journal espagnol dévoile d'autres explications. On apprend notamment que dans l'entourage du Portugais, certaines personnes poussent pour qu'il reste à Manchester United. Ces dernières, très influentes auprès de l'attaquant, estiment que les Red Devils sont déjà un grand club et qu'il peut les aider à revenir au sommet. Sera-t-il plus à l'aise ailleurs ? Pas forcément...

Le côté symbolique est aussi à prendre en compte. Légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a logiquement une certaine image et rejoindre l'Atlético ou le FC Barcelone serait, en quelque sorte, une trahison envers son ancien club. L'accueil de son futur public, dans ces deux clubs cités par exemple, le fait aussi hésiter. Quoi qu'il en soit, le média termine son article en affirmant qu'il a tout de même des options de rejoindre les Colchoneros, où Diego Simeone est fou de lui...