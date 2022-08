Le FC Barcelone doit une fortune à Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Joan Laporta est en train de réaliser un travail colossal à la tête du Barça cet été. En vendant les droits TV du club, il a permis de redresser les comptes et d'être très actif sur le mercato. Robert Lewandowski, Jules Koundé, Raphinha, Franck Kessié et Andreas Christensen sont tous arrivés et Ousmane Dembélé a prolongé son contrat. Reste tout de même un problème qui est de taille. Les nouveaux joueurs ne peuvent toujours pas être inscrits.

Le FC Barcelone et la Liga ont une lecture des lignes de comptes du club différente. Comme nous vous l'expliquions hier, là où la direction assure avoir réalisé 667 M€ de plus-value, la Liga n'en voit "que" 517 M€. En Catalogne, on assure que c'est une simple affaire d'interprétation et que le différend sera bientôt réglé. Il faudra pour cela trouver un nouveau levier économique afin de libérer de l'argent frais.

Le Barça doit 52 M€ à Piqué

L'une des solutions, comme le révèle le média catalan ARA, s'appelle Gerard Piqué. Avec tous les reports de salaires que le défenseur central a acceptés au moment de la covid-19, puis ensuite l'été dernier lorsqu'il a fallu enregistrer les recrues telles qu'Eric Garcia et Memphis Depay, un accord avait été trouvé avec la direction pour que l'ensemble de cet argent lui soit versé lors de la saison 2022/2023. Le total représente 52 M€ !

Piqué a aidé le club lorsqu'il était dans le dur mais tout cela n'est pas gratuit. Le défenseur tient à être payé d'autant qu'il s'agit tout de même de 70% de ses émoluments qui ont été reportés. Un nouvel accord permettrait au Barça d'être à nouveau soulagé mais c'est surtout la somme qui interpelle, notamment par rapport au statut du joueur. Il s'agit certes d'une légende du club mais Piqué est désormais 5e défenseur dans la hiérarchie de Xavi...