Patrick Vieira a frappé un supporter d'Everton

Hier soir, Everton est passé par tous les états. Menés 2 à 0, les Toffees se sont finalement imposés 3 à 2 et se sont sauvés, eux qui ont longtemps été menacés par la relégation. Une soirée parfaite pour les Blues d'Everton, dont les fans ont envahi la pelouse de Goodison Park pour fêter le maintien. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé.

Alors qu'il se dirigeait vers le tunnel menant aux vestiaires, Patrick Vieira a été approché par un supporter des Toffees, qui l'a insulté et lui a fait des doigts d'honneur tout en filmant la scène. Ce qui a provoqué la colère du technicien français, qui lui a asséné un coup de pied et l'a envoyé au sol comme le montrent les images de Skysports. Le fan a ensuite tenté de revenir à la charge face à un Vieira, retenu par d'autres supporters. Interrogé sur son coup de sang en conférence de presse, le coach de Crystal Palace a confié : «je n'ai rien à dire à ce sujet». Nul doute que l'affaire ne devrait pas en rester là.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ