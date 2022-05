Premier League : Chelsea officiellement qualifié en Ligue des Champions, Everton maintenu après avoir renversé Crystal Palace

Trois matches en retard de Premier League se sont joués ce jeudi soir avant la 38e et dernière journée, qui se déroulera sous la forme d'un multiplex ce dimanche à 17 heures. On commence ce tour d'Angleterre par l'antre de Stamford Bridge, avec Chelsea qui recevait Leicester (27e journée). A deux points du quatrième Tottenham, Chelsea devait au moins prendre un point pour s'assurer la dernière marche du podium à l'issue de la saison. Pour cela, il fallait se défaire des Foxes, qui ouvraient néanmoins le score très tôt dans le match grâce au superbe but de James Maddison (0-1, 7e).

Les défenseurs, impliqués sur 30% des buts de Chelsea cette saison, s'illustraient encore une fois : Reece James centrait au second poteau pour Marcos Alonso, buteur d'une belle reprise de volée (1-1, 34e). En seconde période, les Blues dominaient clairement les débats mais enchaînaient les occasions manquées par les offensifs, que ce soit Romelu Lukaku (62e) puis Christian Pulisic (63e) dans la foulée, ou bien déviées par Kasper Schmeichel, auteur de 5 arrêts en 90 minutes. Avec ce point du nul, Chelsea est assuré de finir à la troisième place, profitant d'une différence de buts largement supérieure à celle des Spurs (+42 contre +24). Leicester gagne une place et passe 9e au classement.

Remontada d'Everton, Burnley relancé

Dans les deux autres rencontres de la soirée, deux équipes luttant encore pour le maintien disputaient également des échéances en retard : Everton (16e) accueillait Crystal Palace tandis que Burnley (18e) se déplaçait sur la pelouse d'Aston Villa. Les Toffees débutaient très mal leur match face aux Eagles, buteurs à deux reprises en première période grâce à Jean-Philippe Mateta (0-1, 21e) et Jordan Ayew (0-2, 36e). Au retour des vestiaires, Michael Keane réduisait la marque avant l'heure de jeu (1-2, 54e). Richarlison remettait finalement les deux équipes à égalité dans le dernier quart d'heure (2-2, 76e).

Les supporters envahissaient même la pelouse du Goodison Park durant quelques minutes après le 3e but signé Dominic Calvert-Lewin (3-2, 85e). Une victoire qui permet aux joueurs de Frank Lampard de se maintenir en Premier League après une saison plus que compliquée. De leur côté, les Clarets, sur le rectangle vert du Villa Park, surprenaient les Villans (sans Coutinho ni Ings, sur le banc) grâce au penalty transformé par Ashley Barnes juste avant la pause (0-1, 45e). Néanmoins, le club de Birmingham remettait les compteurs à zéro juste après la pause par le biais d'Emiliano Buendia (1-1, 48e). Le score ne changeait pas, malgré l'expulsion de Matthew Lowton dans le temps additionnel (1-1). Burnley reste à un point de la zone et jouera son maintien face à Newcastle, Villa finira la saison en seconde partie de tableau.

Les résultats complets de la soirée

J18 - Aston Villa 1-1 Burnley : Buendia (48e) / Barnes (45e, sp)

J27 - Chelsea 1-1 Leicester : Alonso (34e) / Maddison (7e)

J33 - Everton 3-2 Crystal Palace : Keane (54e), Richarlison (76e), Calvert-Lewin (85e) / Mateta (21e), Ayew (36e)