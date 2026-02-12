L’Angleterre va blinder Thomas Tuchel

Ce jeudi matin, la presse anglaise fait une révélation assez étonnante. Sous contrat jusqu’à la fin du Mondial 2026 avec l’Angleterre, Thomas Tuchel a déjà convaincu la FA de prolonger l’aventure. Il devrait signer un nouveau contrat jusqu’en 2028 et la fin de l’Euro. Une décision prise en partie en raison de l’intérêt de Manchester United.

La suite après cette publicité

En effet, selon le Daily Mail, devant l’intérêt prononcé des Red Devils depuis plusieurs saisons et avec un Jim Ratcliffe grand fan de Thomas Tuchel, la fédération anglaise n’a préféré prendre aucun risque et a donc décidé de blinder l’ancien coach du PSG. Ce dernier est d’ailleurs très enthousiasmé à l’idée de continuer l’aventure anglaise au moins jusqu’à l’Euro.