EdF : Didier Deschamps évoque son avenir

À la tête de l'équipe de France depuis juillet 2012, Didier Deschamps avait prolongé son contrat en décembre 2019. L'entraîneur de 51 ans est en effet lié aux Bleus jusqu'en décembre 2022, soit juste après la Coupe du Monde au Qatar. Mais alors que va faire l'ancien technicien de l'OM ensuite ? Interrogé par RTL, le champion du Monde 1998 en a dit un peu plus.

« Après le mondial au Qatar, ça fera plus de dix ans à la tête des bleus, je suis fier. Je n’exclus rien pour mon futur. Pour le moment, je ne me vois pas dans les instances. J’ai besoin de l’adrénaline du terrain », a déclaré Didier Deschamps. Une nouvelle prolongation en équipe de France ou un nouvelle aventure dans une autre équipe ? Réponse dans un peu plus de deux ans.