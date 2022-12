Espagne : Luis Enrique démis de ses fonctions !

L'élimination de l'Espagne par le Maroc lui a été fatale. Sorti en 8e de finale de Coupe du monde 2022 avec l'Espagne, Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de la Roja. Comme pressenti depuis plusieurs jours maintenant voir semaines car son contrat arrivait bientôt à sa fin, l'ancien coach du FC Barcelone a été demis de ses fonctions par la fédération espagnole qui cherche à repartir sur un nouveau projet. La RFEF l'a annoncé sur ses réseaux sociaux dans un communiqué.

La suite après cette publicité

«La direction sportive de la RFEF a transmis au président un rapport dans lequel il est déterminé qu'un nouveau projet devrait démarrer pour l'équipe espagnole de football, dans le but de poursuivre la croissance réalisée ces dernières années grâce au travail réalisé par Luis Enrique et leurs collaborateurs. Le président, Luis Rubiales , et le directeur sportif, José Francisco Molina , ont transmis la décision à l'entraîneur. (...) La RFEF souhaite énergiquement à Luis Enrique et à son équipe la meilleure des chances dans leurs futurs projets professionnels», peut-on notamment lire dans le communiqué. Luis de la Fuente, coach des Espoirs, est pressenti pour lui succéder.