Ligue 1 : Xeka sauve le LOSC à Montpellier et se rapproche de l'Europe

Le Montpellier HSC recevait le LOSC à la Mosson dans un duel entre deux équipes giflées lors de la dernière journée de Ligue 1. Les Héraultais souhaitaient se relancer après le revers subi face à l'AS Saint-Etienne (1-3), tandis que les Nordistes voulaient oublier la claque reçue à domicile face au Paris Saint-Germain (1-5). Pour ce faire, Jocelyn Gourvennec alignait son 4-4-2 sans Burak Yilmaz et sans Ivo Grbic, préférant Leo Jardim. De son côté, Olivier Dall'Oglio proposait son 4-2-3-1 habituel sans Stephy Mavididi, blessé au genou, mais avec le retour de suspension de Téji Savanier, qui reprenait son brassard de capitaine.

Le rythme de la première période était d'abord dicté par les Montpelliérains, dominants balle au pied et se procurant quelques occasions. Une animation offensive bonifiée par le meneur de jeu Savanier, offrant quelques gestes magiques aux 13.000 spectateurs présents dans l'antre pailladine. Le numéro 10 (5e) puis Sambia (19e) sollicitaient le portier portugais adverse, mais ce dernier ressortait vainqueur de ces duels. Du côté des Dogues, Angel Gomes et Benjamin André étaient sanctionnés par l'arbitre Stéphanie Frappart pour un excès d'engagement dans leurs duels, symbole d'une volonté de prendre l'ascendant physique sur leur adversaire. Les visiteurs se réveillaient grâce aux montées de Zeki Celik, qui tentait sa chance à deux reprises sans inquiéter Jonas Omlin (26, 34e).

Réveil tardif des Lillois

La rencontre se débridait de plus en plus au fil du temps, offrant des opportunités dans le jeu et sur des coups de pied arrêtés aux deux formations. Il fallait attendre le second acte du match pour voir les actions se multiplier sur coup franc, que ce soit Téji Savanier, qui voyait son tir puissant passer devant tout le monde dans la surface de but (50e) ou Jonathan Bamba à 25 mètres, dont la tentative était tranquillement captée par Omlin (58e). Et comme à son habitude à la Mosson, Savanier avait le pied chaud également sur corner : son centre trouvait la tête de Mamdou Sakho au premier poteau, déviée par André de la main mais la VAR ne signalait pas de penalty pour Montpellier (62e). Les duels se hachaient de plus en plus, obligeant l'arbitre à distribuer les cartons depuis le retour des vestiaires (Ferri à la 46e, Xeka à la 64e).

Les offensives continuaient côté Montpellier par l'intermédiaire de Sambia, qui trouvait Savanier en retrait et voyait sa reprise contrée in extremis par André, furieux contre sa défense (69e). S'en suivait un temps fort des locaux, qui restaient dans les 20 derniers mètres adverses, avec la reprises de volée parfaite de Ferri (70e), contrée par Tiago Djalo, et celle au-dessus de Chotard (71e). Inefficace dans la surface adverse, Montpellier se faisait surprendre dans le dernier quart d'heure par Xeka, qui poussait le ballon dans le but vide après une frappe contrée par Sakho (1-0, 77e). Montpellier croyait obtenir un penalty en toute fin de match contre André, mais l'arbitre, après visionnage de la VAR, rendait le ballon à Lille puisque le ballon touchait l'épaule de l'ancien Rennais. Les interventions d'Omlin face à Yilmaz ne changeaient rien (90e+3, 90e+6) : le LOSC (7e, 35 pts) passe devant son adversaire du soir (8e, 34 pts) et n'est plus qu'à trois points de la quatrième place, occupée par Strasbourg.