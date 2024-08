Strasbourg : Lecce en discussion avec Frédéric Guilbert

Un Français pour en remplacer un autre ? Alors que l’international espoir tricolore Valentin Gendrey est aujourd’hui courtisé par Hoffenheim, Lecce cherche à se renforcer. Selon nos informations, le club des Pouilles, 14e de Serie A la saison dernière, cible Frédéric Guilbert qui sortira libre de Strasbourg. Auteur d’une belle saison sous les couleurs du Racing (32 matches de Ligue 1, 2 buts, il est sous contrat jusqu’en 2026), le joueur de 29 ans est particulièrement apprécié pour sa polyvalence, lui qui a la capacité d’évoluer aussi bien à droite que dans l’axe. C’est la raison pour laquelle le club italien pousse pour le recruter et a entamé des discussions ces dernières heures.

La suite après cette publicité

La saison dernière, le joueur passé par Bordeaux, Caen ou encore Aston Villa était capitaine lors de l’opération maintien des Strasbourgeois. Mais depuis cet été, il était écarté du groupe avec Lucas Perrin et Mathieu Dreyer. Avec plus de 220 matches de Ligue 1 dans les jambes, Frédéric Guilbert est devenu un visage familier des observateurs du championnat de France ces dernières saisons. Et aussi une solution de recours plus que fiable. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Auxerre, promu en Ligue 1, s’était aussi positionné plus tôt pour l’enrôler cet été.