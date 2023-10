RC Lens-Arsenal : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Stade Bollaert n’attend que ça. Après des débuts prometteurs en Andalousie et un point obtenu contre le Séville FC (1-1), le RC Lens va accueillir son premier match de Ligue des Champions à domicile, 21 ans après sa dernière campagne. Et cela sera face à un adversaire de prestige puisque les hommes de Franck Haise devront réussir l’exploit de s’imposer contre Arsenal, qui n’a plus perdu le moindre match officiel depuis le 20 mai dernier.

Le défi s’avère énorme pour les Artésiens, qui viennent à peine de relever la tête en Championnat avec deux premières victoires consécutives contre Toulouse et Strasbourg. D’autant plus que les Gunners restent sur une excellente dynamique en Premier League avec 17 points pris en 7 rencontres et aucune défaite concédée. En Ligue des Champions, ils ont aussi réussi leur entrée en lice en écrasant la formation du PSV Eindhoven. Mais Lens peut avoir une chance, étant donné les absences notables côté londonien.

Bukayo Saka devrait bien être opérationnel

Mikel Arteta a été contraint de se passer de Jurrien Timber, Thomas Partey et Gabriel Martinelli, tous à l’infirmerie. Touché lors de la victoire à Bournemouth ce week-end (4-0) et annoncé forfait, Bukayo Saka est bien présent et même dans le onze de départ. L’Anglais sera associé à Trossard sur l’aile gauche et Gabriel Jesus en pointe de l’attaque. William Saliba devrait également bien être présent en charnière centrale, aux côtés de Gabriel. Dans les buts, David Raya serait préféré à Aaron Ramsdale.

Du côté des Sang et Or, Franck Haise ferait confiance à Nampalys Mendy à la place d’Andy Diouf devant la défense, alors qu’Angelo Fulgini devrait débuter sur le banc. Pour l’attaque de ce traditionnel 3-4-3, Adrien Thomasson est pressenti sur l’aile gauche et serait accompagné par Elye Wahi et Florian Sotoca. Plutôt épargné par les blessures, le coach lensois ne pourra pas compter sur Massadio Haïdara et David Pereira Da Costa pour cette rencontre, tous deux blessés.

