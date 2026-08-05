Joseph Nonge transféré à Brest

Le Stade Brestois a officialisé l’arrivée de Joseph Nonge. Le milieu de terrain belge de 21 ans s’est engagé pour trois saisons, avec une année supplémentaire en option, afin de renforcer l’entrejeu breton. Il débarque de Kocaelispor moyennant une indemnité d’environ 600 000 euros.

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Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de Joseph Nonge. Le milieu de terrain belge de 21 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons, avec une année supplémentaire en option.



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Formé à Anderlecht puis passé par les jeunes de la Juventus avant de connaître ses débuts en équipe première, Nonge a ensuite enchaîné des prêts à Troyes et au Servette FC, avant de rejoindre définitivement Kocaelispor en 2025. International belge chez les jeunes, le milieu box-to-box est réputé pour son volume de jeu, son impact dans les duels et sa capacité à se projeter vers l’avant. Brest mise désormais sur son potentiel pour poursuivre sa progression en Ligue 1.