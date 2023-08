PSG : les louanges de Lucas Hernandez envers Mbappé

La suite après cette publicité

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul face au Toulouse FC (1-1), pour sa deuxième rencontre de Ligue 1. Comme contre Lorient en ouverture, les hommes de Luis Enrique ont été appliqué, mais pas assez incisif pour vraiment mettre en danger les Violets. À tel point que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont rentré plus tôt que prévu, dès la 51e minute de jeu. Les deux joueurs, très motivés, ont changé la donne, surtout le premier, buteur sur pénalty pour son grand retour à la compétition. Pas assez pour éviter l’égalisation de Zakaria Aboukhlal dans la foulée. Après la rencontre, Lucas Hernandez, solide face au TFC, a demandé du temps aux supporters parisiens, avant d’encenser son coéquipier et grand ami bondynois.

«On est en construction, c’est un projet avec beaucoup de nouveaux joueurs, le nouveau coach. On est en train de mettre en place petit à petit. On a encore besoin d’un peu de temps mais ça se voit déjà sur le terrain qu’on est très ambitieux. Je pense qu’après, dans le futur, les résultats vont arriver», explique l’ancien défenseur du Bayern. Il poursuit sur KM7 : «Mbappé, c’est un joueur extraordinaire, tout le monde le sait. J’ai la chance de pouvoir jouer avec lui en équipe de France, maintenant ici en club. En espérant qu’il va bien nous aider cette année sur le terrain parce que c’est un joueur très important pour le PSG.» Avec deux nuls en autant de rencontres, Paris doit impérativement renouer avec la victoire. Prochain rendez-vous face au RC Lens, au Parc des Princes, le 26 août prochain.