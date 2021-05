Le Shakhtar Donetsk se sépare de son entraîneur

Alors que Roberto De Zerbi semble de plus en plus proche de rejoindre le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien a officialisé aujourd’hui le départ de son actuel technicien. Luis Castro, coach du Shakhtar depuis 2019 a été remercié par le président du club.

« Le FC Shakhtar tient à remercier Luis Castro et son équipe d'entraîneurs pour leur collaboration avec l'équipe. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre future carrière, de nouvelles réalisations et des victoires ! », peut-on lire à travers le communiqué du club. Roberto De Zerbi se rapproche donc un peu plus de l’Ukraine.